Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Türk donanması Akdeniz açıklarında gövde gösterisi yaptı

Türk donanması Akdeniz açıklarında gövde gösterisi yaptı

Tatbikattan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Fırkateyn Tatbikat Uluslararası Sahil Güvenlik Helikopter 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bünyesindeki kuvvetlerin Gazimağusa açıklarında Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı’nı gerçekleştirdiğini açıkladı.
TSK’dan yapılan açıklamada, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arama Kurtarma Teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Tatbikatın, 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında, Doğu Akdeniz’de Gazimağusa açıklarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ve kara suları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edildiği ifade edildi. Açıklamada, tatbikatı beş ülkeden yedi gözlemcinin izlediği belirtilerek, Türkiye’den bir fırkateyn, iki sahil güvenlik korveti, dört sahil güvenlik botu, dört helikopter, iki uçak, bir deniz güvenlik timi ile bir dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, KKTC’den ise üç sahil güvenlik botu, iki helikopter, iki romörkör ve bir arama kurtarma timinin katıldığı aktarıldı.
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı