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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- Türk Doktorları Protez Bacak İçin Maya'yı Arıyor İzle

- Türk Doktorları Protez Bacak İçin Maya'yı Arıyor İzle

Maya'nın görüntüleri

( İDLİB ) - Türk doktorları protez bacak için Maya'yı arıyor İDLİB

Yürüme Engelli İdlib Protez Bacak 


- Türk doktorlar babasının PVC boru ve konserve kutularından yaptığı ayaklarla hayatını idame ettiren protez bacak yapmak için Suriyeli Maya'yı arıyor. Suriye'nin İdlib kentinde ailesiyle birlikte kampta yaşayan yürüme engelli Maya için Türk doktorları seferber oldu. Sosyal medyadan çok sayıda doktor ve hayırsever protez bacak yapmak için Maya'yı arıyor. Doğuştan engelli olan Suriyeli Maya, babasının PVC boru ve konserve kutularından yaptığı ayaklarla hayatını idame ettiriyor. Babası da engelli olan Maya ailesi ile birlikte Suriye'nin İdlib kentindeki Ser Ceble kampında yaşayan yaşıyor. Her gün okula PVC ve konserve kutusunda ayakla giden Maya çık sıkıntı çekiyor.
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