Türk dizileri Lübnan'da altın çağını yaşıyor - BEYRUT Haberi
: - Beyrut kentinden görüntüler - Lübnanlı gazeteci Zekiye Deyrani ile röportej - Lübnanlı ev hanımı Hale ile röportej - Üniversite öğrencisi Hind ile röportej - 66 yaşındaki Cihad isimli Lübnanlı ile röportajTürk dizileri Arapça dublaj yapılarak yayınlanmaya başlandığı 2007 yılından bu yana Lübnan'da en çok izlenen yabancı diziler sıralamasındaki birinciliğini koruyor.Pek çok Ortadoğu ülkesinde olduğu gibi Türk dizileriyle ilk defa 2007 yılında tanışan Lübnanlılar, daha önce izledikleri Suriye, Mısır ve Meksika dizilerinin yerine son on yıldır Türk dramalarını tercih ediyor.Lübnan'da erkekler daha çok Türkçe öğrenmek için bu dizileri izlediğini söylerken, kadınlar ise hikaye ve oyuncu gücünün yanı sıra Türkiye'nin coğrafi güzelliği, kültürü ve modasına duydukları ilgi sebebiyle bu dizileri tercih ettiklerini anlatıyor. - Türk dizileri Meksika, Suriye ve Mısır dizilerini tahtından ettiAA muhabirine konuşan Lübnanlılar yaklaşık on yıl önce hayatlarına giren Türk dizilerinin artık kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirtti. Lübnanlı gazeteci Zekiye Deyrani, Türk dizilerinin doğu toplumunun kültür ve geleneklerini yansıtması sebebiyle Lübnanlılar için en iyi yapımlar haline geldiğini söyledi.