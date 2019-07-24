Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Türk Diplomatın Şehit Olduğu Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Arkadan Ateş Eden Saldırgan İdamla Yargılanacak

- Türk Diplomatın Şehit Olduğu Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Arkadan Ateş Eden Saldırgan İdamla Yargılanacak

Saldırı Anı

Diplomat Güvenlik Güçleri Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

-Restoranın dış görüntüsü

( ERBİL ) - Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı- Arkadan ateş eden saldırgan idamla yargılanacak ERBİL

- Irak’ın Erbil kentinde bir Türk diplomatın şehit olduğu silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Erbil’de Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse ve yanındaki 2 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. 17 Temmuz’da bir restoranda düzenlenen saldırı anına ait kamera görüntülerinde saldırganın yan masadan bir anda kalkarak arkadan silahla ateş ettiği görülüyor.r. Köse, başına isabet eden kurşun ile olay yerinde hayatını kaybediyor. Saldırının baş şüphelilerinden Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ ve ona yardım eden Muhammed Biykez, 20 Temmuz’da güvenlik güçlerince yakalanmıştı. Güvenlik kaynakları, zanlıların idamla yargılanacağı açıklamasını yaptı.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı