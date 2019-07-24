- Türk Diplomatın Şehit Olduğu Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Arkadan Ateş Eden Saldırgan İdamla Yargılanacak

-Restoranın dış görüntüsü



( ERBİL ) - Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı- Arkadan ateş eden saldırgan idamla yargılanacak ERBİL



- Irak’ın Erbil kentinde bir Türk diplomatın şehit olduğu silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Erbil’de Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse ve yanındaki 2 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. 17 Temmuz’da bir restoranda düzenlenen saldırı anına ait kamera görüntülerinde saldırganın yan masadan bir anda kalkarak arkadan silahla ateş ettiği görülüyor.r. Köse, başına isabet eden kurşun ile olay yerinde hayatını kaybediyor. Saldırının baş şüphelilerinden Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ ve ona yardım eden Muhammed Biykez, 20 Temmuz’da güvenlik güçlerince yakalanmıştı. Güvenlik kaynakları, zanlıların idamla yargılanacağı açıklamasını yaptı.

