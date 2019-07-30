Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Türk çömlek ustaları dünya 1.'si oldu

Türk çömlek ustaları dünya 1.'si oldu

.Detaylar

Yarış Çömlekçi İtalya Estetik Irak 

-Açıklamalar

( İZMİR )- Menemenli çömlekçiler, İtalya'dan 6 madalya ile döndü İZMİR

- İzmir’in Menemen ilçesinden İtalya’da düzenlenen Mondial Tornianti 2019 Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması'na katılan çömlekçiler, dünya 1.'si oldu. Türkiye’yi temsilen katıldıkları yarışmada 36 ülkenin arasında estetik, teknik ve gözü kapalı çömlek yapımı dallarında 6 madalya alan ustalar, 2020'de düzenlenecek olan 'Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Menemenli çömlek ustaları İtalya'nın Grottaglie kentinde düzenlenen Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması'nda dünya 1.'liği elde ederek Türkiye’ye gurur yaşattı. Çömlekçiler, 36 ülkenin katıldığı yarışmada estetik dalda 1.'lik alarak yarışmaya damga vurdu. Gözleri kapalı olarak çamura şekil veren ustalardan Bilal Deniz ve Gökhan Taşhomcu aynı puanı alarak çifte 1.'liği Türkiye’ye getirdi. Ustalar, teknik dalda 3.'lük ve estetik dalda iki 3.'lük alarak yarışmadan en çok madalya alan takım oldu. Türkiye’yi ve Menemen’i temsilen gittikleri yarışmadan madalyalarla dönen ustaları Menemenli hemşehrileri sevinçle karşıladı. "İnancımız tamdı" Yarışmaya uzun bir süre antrenman yaparak katıldıklarını belirtek Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, “Yarışma için uzun bir süre boyunca her gün antrenman yaptık. Takım olarak 2020'de düzenlenecek olan 'Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandık. Deneyimliydik fakat heyecanımız da vardı. İki gün süren yarışmalar boyunca kazanacağımızı, başarı elde edeceğimize inancımız tamdı. Toplamda 6 madalya alarak yarışmanın en çok madalyası alan takımı oldu ve eğer destek olunursa bir sonraki yarışmayı Türkiye’de yapabilme ihtimalimiz doğdu” ifadelerini kullandı. "Madalyaları kimseye bırakmadık" Yarışmaya katılan Menemenli ustalardan Bilal Deniz, "Yaşım gereği gücümün az olduğunu düşüncesindeydim. Gözü kapalı yapılan çömlek yarışına başta hiç katılmamayı düşünmedim ancak katıldım ve dünya 1.'liğini kazandım. Gökhan kardeşimle beraber gözlerimiz tamamen kapalı dokunarak ve hissederek çömleğe şekil verdik ve ikimizde 1.'lik aldık. Gururluyuz, sevinçliyiz. Madalyaları kimseye bırakmadık; topladık getirdik” dedi.
"Çok çalıştık, inandık" Yarışmanın gözleri kapalı olarak yarışan çömlek ustası Gökhan Taşhomcu ise, "Bilal ağabey gibi ben de gözlerim kapalı olarak çömlek yarışmasından 1.'lik aldım. Çok çalıştık, inandık ve destekleyenlerin bizlere kattığı güç ve inanç ile birlikte 6 madalya ile İzmir’e döndük. Açıklanan her derecede Türkiye ismini geçirdik. İleride katılacağımız yarışmalarda daha iyi dereceler elde edeceğimize inancımız tam” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı