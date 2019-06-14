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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri Oltu’ya hayran kaldı

Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri Oltu’ya hayran kaldı

motosikletlilerden görüntü

El Sanatları 

-geziden görüntü
-detay

( ERZURUM ) ERZURUM

- Türk Chopper Motosiklet Kulübünün 26 üyesi 2019 yılı büyük sürüşünün yedincisini Azarbeycan’a yaptılar. Azarbeycan yolculuğu geri dönüşünde Oltu’da Mola veren Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri Oltu ve çevresine hayran kalırken Oltu taşı teşbihi ve hediyelik kolyeler aldılar. Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyesi olan Halil Efe İzmir’den katıldığını belirterek, “2019 yılının büyük sürüşüne katıldım yedincisini düzenlediğimiz büyük sürüş parkuru oldu. bu yılki sürüşümüzün sloganı iki millet tek devlet adı altında Azerbaycan Bakü’ye ziyaretlerimiz oldu. Aynı zamanda Bakü’deki Türk Chopper Motosiklet Kulübünü ziyaret ettik. Sancağımızı oraya astık dolaştığımız bütün il ve ülkelerde halktan büyük bir sevgi görüyoruz. En son dönüşümüzde Kars üzerinden gelirken Oltu’ya da uğradık. Oltu’da olmaktan çok mutluyuz” dedi.
Kulüp üyeleri Oltu Taşı el sanatları çarşısını gezdiler. Üyelerin birbirinden güzel ve bir o kadarda pahalı olan motosikletleri gören Oltulular resim çekilmeyi ihmal etmediler.
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