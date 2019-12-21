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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Türk Büfeci, Almanya'nın En Cesur Büfecisi İlan Edildi - Büfesine 10 Yılda 13 Kez Soygun Girişiminde Bulunuldu

- Türk Büfeci, Almanya'nın En Cesur Büfecisi İlan Edildi - Büfesine 10 Yılda 13 Kez Soygun Girişiminde Bulunuldu

-Röportaj : Niyazi Aydın

Soygun Döner Bıçağı Soygun Girişimi Güvenlik Kamerası Başkent 

--Son soygun girişiminin güvenlik kamerası görüntüleri
--Önceki soygunlardan güvenlik kamerası görüntüleri (İki farklı soygun girişiminden)

( BERLİN ) - Türk büfeci, Almanya'nın en cesur büfecisi ilan edildi- Büfesine 10 yılda 13 kez soygun girişiminde bulunuldu BERLİN

- Berlin’de 13 yıldır büfe işleten Niyazi Aydın, Alman basını tarafından Almanya’nın en cesur büfecisi ilan edildi. Almanya’nın başkenti Berlin’de 13 yıldır büfe işleten Niyazi Aydın, soyguncuları geri püskürtmesinin ardından Alman medyası tarafından Almanya’nın en cesur büfecisi ilan edildi. Aydın’ın 2006 yılından bu yana Berlin’de işlettiği büfeye 10 yılda 13 kez soygun girişiminde bulunulurken Aydın, neredeyse hepsini engellemeyi başardı. Cesur büfeci, soyguncuları ikna ederek veya onlara direnerek soygunları engellediğini ifade etti.
Geçtiğimiz pazartesi 13. soygun girişiminde soyguncuyu döner bıçağıyla engelleyen 59 yaşındaki Niyazi Aydın, "Yüzlerinde plastik maske olan iki şahsın dükkana girdiğini gördüm. Ellerinde cop anten vardı. Birisi Almanca 'Bu bir soygundur' dedi.
Ben de hemen yanımda hazır bulunan döner bıçağını aldım elime ve cop antene birkaç kez vurdum. Ben direnince bunlar kaçmaya başladı.
Zaten bıçak da sapından çıkıp tezgahın önüne düşmüştü. Her şey birkaç saniye içinde gelişti ve son buldu” ifadelerini kullandı. Soygundan vazgeçenlere sigara veriyor İlk soygun girişimini 2007 yılında atlattığını söyleyen Aydın, soyguncuları ikna etmesinin ardından soygunculara bir paket sigara hediye ettiğini belirtti.
Cesur büfeci, kafasına silah dayayarak kasasındaki paraları isteyen başka bir soyguncuya da direnerek soygundan vazgeçirdiğini ifade etti.
Yaşadığı olayı gülerek anlatan Aydın, "Birisi tezgahın arkasına geldi, kafama silah dayadı ve kasadaki parayı istedi. Para yok dedim. Kasayı aç dedi.
Açmam dedim. Sıkarım dedi.
Ben de sık hadi dedim. Öyle deyince korktu, panikledi kaçtı gitti” şeklinde konuştu.
Aydın, Berlin’de son yıllarda sosyal ve ekonomik sıkıntıların artmasıyla soygun girişimlerinde artış yaşandığını ve soyguncu profilinin genellikle 18 ile 30 yaş arasında olduğunu belirtti.
Alman medyasının en cesur büfeci ilan ettiği Aydın, 13 soygun girişiminin sadece 1'inde yaşanan boğuşma neticesinde az miktarda parasının çalındığını da ifade etti.

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