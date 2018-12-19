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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Türk bilim adamları Gürcistan sularındaki hamsi stoklarını araştıracak Video

Türk bilim adamları Gürcistan sularındaki hamsi stoklarını araştıracak Video

- - Geminin deniz üzerinde seyri - Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden 15 kişilik bilim insanı ve gemi personeli, Sürat Araştırma - 1 Gemisi ile Gürcistan sularında 10 gün süreyle hamsi stoklarıyla ilgili araştırma yapacakTRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden 15 kişilik bilim insanı ve gemi personeli Sürat Araştırma - 1 Gemisi ile Gürcistan’da 10 gün süreyle araştırma yapacak.AA muhabirinin bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE), balıkçılık faaliyetlerinin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Karadeniz’de akustik yöntemlerle, ekonomik öneme sahip pelajik balık türlerinin stok tahminine yönelik çalışmalar yürütüyor.Akustik yöntemlerin kullanıldığı araştırma çerçevesinde hamsi, istavrit ve çaça incelenmekte ve bu türlere ait biyolojik özellikler, göç davranışları ve yaşam döngüleri incelenirken, bu tecrübeye binaen, Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı, Avrupa Birliği Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Karadeniz Çalışma Grubu aracılığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünün Gürcistan sularındaki hamsi stoklarının araştırılması konusunda teknik destek talebinde bulundu.Bu amaçla akustik yöntemler ile Gürcistan’daki hamsi stoklarını izlemek için Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden 15 kişilik bilim insanı ve gemi personeli, 17 Aralık 2018 tarihinde Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsüne ait Sürat Araştırma - 1 Gemisi ile Gürcistan’da 10 gün süreyle araştırma yapmak üzere yola çıktı.Gemi Batum’a ulaştığında 3 kişilik Gürcü bilim insanı da araştırma ekibine katılacak.Göç eden bir balık olması dolayısıyla Türkiye ve Gürcistan arasında paylaşılan balık olan hamsinin stokları hakkında detaylı bilgiye ulaşılması bakımından Gürcistan sularında çalışma yapmak ülke menfaatleri açısından önem arz ederken, bu araştırma, bakanlık tarafından yurtdışında yapılan ilk balıkçılık araştırma seferi olması nedeniyle tarihi öneme sahip.

Gemi Personeli Misyon Muhabir Bakanlık Biyoloji 

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