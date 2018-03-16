Türk bayraklı tuvale 36 bin 647 şehidin ismini yazdılar - OSMANİYE
- Öğrencilerin Türk bayrağına şehit isimlerini yazmasından detay görüntü - Görsel sanatlar öğretmeni Fatih Contarlı, öğrencilerden Züleyha Kocabuğa ve Tolgahan Evcan ile röportaj - Öğrencilerin askeri kıyafetle Türk bayrağına selam vermesi ve çalışmalarından detay görüntüTürk bayraklı tuvale 36 bin 647 şehidin ismini yazdılar - Osmaniye 'de lise öğrencilerince 6 aylık çalışma sonrası yapılan Türk bayrağı resminin üzerine 36 bin 647Çanakkale ve Afrin şehidinin isimleri yazıldı - Görsel sanatlar öğretmeni Contarlı: - "Çok büyük özveride bulunan öğrencilerimiz, teneffüslerde, hafta sonları ve vakit buldukları zamanlarda gelerek şehidimizin isimlerini yazdı"OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde, lise öğrencilerince 6 aylık çalışmayla yapılan 2 metreye, 2 metre 70 santim boyutlarındaki Türk bayraklı tuvale Çanakkale ve Afrin şehitlerinin isimleri yazıldı.Osman Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, 6 ay önce başladıkları çalışma kapsamında ilk olarak çeşitli internet sitelerinden araştırma yaparak Çanakkale Savaşı'nda vatan savunmasında şehit düşenlerden bir bölümünün isimlerinin listesini çıkardı.Okul idaresi ve öğretmenlerinin desteğini de alan öğrenciler, 2 metreye, 2 metre 70 santim boyutlarındaki tuval üzerine Türk bayrağı resmi çizdi. Resmin üzerine 36 bin 612 Çanakkale ve 35 Afrin şehidinin isimlerini yazan öğrenciler, yaptıkları çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor.Görsel sanatlar öğretmeni Fatih Contarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin şehitlerin isimlerini şehit kanıyla sulanan Türk bayrağına sığdırabildikleri kadarıyla tek tek işlediklerini söyledi.
Öğrencilerin boş zamanlarında ve tatilde alın teriyle hazırladıkları resmi Mehmetçiklere adadığını ifade eden Contarlı, şöyle devam etti:"Öğrencilerimizin başlattığı çalışmaya öğretmenlerimiz de destek verdi. Resim çalışmasında 36 bin 647 şehidimizin ismini Türk bayrağımıza kazıdık. Şehit kanıyla sulanmış Türk bayrağımıza şehit isimlerini yazdık. Çok büyük özveride bulunan öğrencilerimiz, teneffüslerde, hafta sonları ve vakit buldukları zamanlarda gelerek şehidimizin isimlerini yazdılar. Tüm Mehmetçiklerimize armağan ediyoruz."Öğrencilerden Züleyha Kocabuğa da gece gündüz demeden yaptıkları çalışmada şehitlerin isimlerini yazarken vatanı kimsenin bölemeyeceğini bir kez daha anladıklarını söyledi.
Şehitlerin kanıyla yazılan destanı hiç kimseye çiğnetmeyeceklerini anlatan Kocabuğa, "Vatanımız için canını seve seve veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Dualarla ve alın terimizle 6 ayda yaptığımız şehitlerimizin isimleri bulunan Türk bayrağımızın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde açılışını yapacağız." dedi. Öğrencilerden Tolgahan Evcan da yaptıkları çalışmayla gurur duyduklarını anlatarak, şehitlerini isimlerini Türk bayrağında yaşatacaklarını söyledi.
Okul müdürü Cavit Onat ise çalışmada emeği geçen öğrencilerle öğretmenlerine teşekkür etti.