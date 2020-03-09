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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktı

Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktı

- TATİLCİLERİN TÜRK BAYRAKLI ETKİNLİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜ

( BOLU - DRONE)- Bolu'da kayakseverler kar üzerinde şehitleri andı BOLU

Şehit İdlib Anma Etkinliği 


- Bolu’nun turizm merkezi Kartalkaya’da Türk bayraklı 500 kayakçının katıldığı organizasyonda İdlib şehitleri anıldı. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya’da bulunan bir otelin öncülüğünde İdlib şehitlerini anmak için organizasyon düzenlendi.
Organizasyon kapsamında kayak pistinde bir araya gelen Türk bayraklı yaklaşık 500 tatilci, ‘Şehitlerimizin ruhu şad olsun’ yazılı pankartın arkasında kayak yaptı. Tatilcilerin büyük destek verdiği şehitleri anma etkinliği, drone ile görüntülendi.
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