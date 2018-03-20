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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Türk bayrağının üzerine basarak hakaret eden YPG'li tutuklandı

Türk bayrağının üzerine basarak hakaret eden YPG'li tutuklandı

Şahsın adliyeden çıkışı

Sosyal Medya Polis 

-Fotoğraf

( ADANA -HD) ADANA

- Adana'da, Türk bayrağının üzerine basarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan YPG’li tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından 2014 yılında Lübnan’da Türk bayrağının üzerine bastığı fotoğrafı paylaşan Suriye uyruklu YPG’li Said Hacı Hüseyin'in Ceyhan ilçesinde olduğunu tespit etti. Şahsın ikamet ettiği adrese operasyon düzenleyen polis, Said Hacı Hüseyin’i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Said Hacı Hüseyin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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