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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Türk bayrağını gören çocukların İstiklal Marşı'nı okuması sosyal medyada ilgi gördü - AYDIN

Türk bayrağını gören çocukların İstiklal Marşı'nı okuması sosyal medyada ilgi gördü - AYDIN

- Türk bayrağı asılı binadan görüntü - Elber Kaya'nın görüntüsü - Çocukların İstiklal Marşını okumasından görüntü - Çocuklardan Elber Kaya'nın konuşması - Videoyu çeken Emirnaz Tayyar'ın konuşmasıTürk bayrağını gören çocukların İstiklal Marşı'nı okuması sosyal medyada ilgi gördü - Çocuklardan Elber Kaya: - "Türk bayrağını umursamadan geçmek bize yakışmazdı"AYDIN (AA) - Aydın 'da bir apartmana bayrak asıldığı sırada 6 çocuğun saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduğu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Ata Mahallesi'nde, Yakup Tayyar ve kızı Emirnaz Tayyar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için dün, apartmanlarına dev Türk bayrağı astı.O sırada yoldan geçen 6 çocuk, bayrağı görünce saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Çocukların bu durumunu gören Emirnaz Tayyar, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.
Görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.Görüntüyü çeken 17 yaşındaki Emirnaz Tayyar, AA muhabirine, çocukları görünce çok duygulandığını anlattı.Kendisinin de Jandarma Özel Harekat olmak istediğini aktaran Tayyar, "Mehmetçiklerimiz şehit olduğu için bayrak asıyorduk. Tam bayrak asarken mahalleden geçen çocukların bir anda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduğunu gördük. Son anda çekebildim o anları. Gururlandım ve duygulandım. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.
İstiklal Marşı okuyan çocuklardan Efeler Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Elber Kaya ise "Arkadaşlarla parka gidiyorduk. Türk bayrağının asıldığını görünce durup İstiklal Marşı okuduk. Türk bayrağını umursamadan geçmek bize yakışmazdı. Vatanımızı milletimizi çok seviyoruz. Ben de asker olmak istiyorum. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Hava Saldırısı Saygı Duruşu Cep Telefonu Saldırı 

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