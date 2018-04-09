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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Türk bayrağını çöpten alan işçi ödüllendirildi Haberi

Türk bayrağını çöpten alan işçi ödüllendirildi Haberi

CANAKKALE TEMIZLIK ISCISI

Temizlik İşçisi Temizlik Görevlisi Kırmızı Işık Akkale Cep Telefonu 

-Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, İbrahim Türker'i makamında ağırlamasından görüntüler, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan İbrahim Türker'e altın ve Türk bayrağı takdim etmesinden görüntüler, İbrahim Türker'in çekilen fotoğrafı, Ülgür Gökhan ve İbrahim Türker'in açıklamaları

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İbrahim Türker'in, çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, güzelce katlayarak cebine koyması büyük takdir topladı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İbrahim Türker'i altınla ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi bulunan Türk bayrağıyla ödüllendirdi. Gülümseten durum 7 Nisan Cumartesi günü Barbaros Mahallesinde Atatürk Caddesi Arkeoloji Müzesi’nin kavşağında meydana geldi. Görevi başında olan bir temizlik görevlisi çöp konteynırını kamyona yerleştirip boşalttı. Daha sonra kim tarafından atıldığı belli olmayan Türk bayrağını fark eden temizlik işçisi önce bayrağı öptü, sonra da güzelce katlayarak cebine koydu. Bu fotoğraf ise kırmızı ışıkta bekleyen Çanakkaleli seramik sanatçısı Burak Çiftci tarafından cep telefonuyla çekildi. Paylaşılan fotoğraf sonrası İbrahim Türker'in bu davranışı vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Sosyal medya hesaplarından fotoğrafı paylaşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Çöpe atılmış bayrağı alıp, katlayıp cebine koyan emekçi arkadaşım gözlerinden öpüyorum. Bu duyarlılığı fark edip görüntüleyen duyarlı hemşehrime de çok teşekkür ediyorum" dedi.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, güzelce katlayarak cebine koyan İbrahim Türker'i altınla ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi bulunan Türk bayrağıyla ödüllendirdi. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu ikinci ödülleri oldu. Biliyorsunuz bir köpeğin mamasını yemesini bekleyen bir temizlik işçimiz vardı. Onu da ödüllendirmiştik. Bu seferde çöpe atılan kutsal bayrağımızı katlayıp, cebimize koyması ve onu çöpten kurtarmış olması gündem oldu. Çanakkale Belediyesi'nin bütün çalışanları milliyetçi ruhları çok yüksek olan, kutsal değerlerimize her zaman saygılı olan arkadaşlarımızdır. Bu arkadaşlarımızla yıllardır beraber çalışıyoruz. Bizimde anlayışımız gereği onlarda, bu süreçte bu duygularını pekiştirdiler. Bayrağımız, toprağımız ve dini konulardaki kutsal değerlerimizi çalışan arkadaşlarımızda benimsemiş durumda. Kendisini tebrik ediyorum ve kutluyorum" şeklinde konuştu.
Ardından Başkan Gökhan, temizlik işçisi İbrahim Türker'e altın ve Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi bulunan Türk bayrağını takdim etti. O anları anlatan İbrahim Türker, Türk bayrağını evinin duvarına astığını ifade etti.

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