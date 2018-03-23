Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Türk Bayrağına saygısızlıktan tutuklanan Suriyeli: 'Türk halkından özür diliyorum'

Türk Bayrağına saygısızlıktan tutuklanan Suriyeli: 'Türk halkından özür diliyorum'

-arşiv-

Sosyal Medya Polis Akalan Nevruz Polis Ekipleri 

-Şahsın adliyeden çıkışı
-Fotoğraf

( ADANA -ÖZEL) Türk Bayrağına saygısızlıktan tutuklanan Suriyeli: "Türk halkından özür diliyorum"- Lübnan'da 4 yıl önceki Nevruz gösterileri sırasında Türk bayrağının üzerine bastığı iddiasıyla Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalanıp tutuklanan zanlının ifadesinde "YPG kürtleri zorla Nevruz'a götürdü, Türk halkından özür diliyorum" dediği öğrenildi ADANA

- Lübnan'daki 4 yıl önceki Nevruz gösterileri sırasında Türk bayrağının üzerine bastığı iddiasıyla Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalanıp tutuklanan zanlının ifadesinde, "YPG Kürtleri zorla nevruza götürdü, Türk halkından özür diliyorum" dediği öğrenildi. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 yıl önce Lübnan'daki Nevruz gösterileri sırasında bir otobüsün basamaklarında Türk bayrağının üzerine bastığı öne sürülen ve görüntüsü sosyal medyada yayınlanan şüphelinin ilçede olduğunu belirledi. Bir su dağıtım firmasında çalıştığı tespit edilen Said Hacı H. (25) polis ekiplerince yakalandı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, "Türk Bayrağına saygısızlık" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Tutuklanan zanlının ise ifadesi ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde aslen Suriye'nin Ayn El Arap Bölgesi'nden olduğunu, Suriye'deki olaylar başlamadan önce 2012 yılında çalışmak üzere Lübnan'a gittiğini burada lokantalarda çalıştığını, Suriye'deki olaylardan dolayı ailesinin 2014 yılında Türkiye'ye geldiğini kendisinin ise 2015 yılında Türkiye'ye geldiğini söylediği belirlendi. Said Hacı H. ifadesinde şunları kaydetti: "Bana göstermiş olduğunuz fotoğraftaki kişi benim. Bu fotoğraf Lübnan'da çalışırken çekilmiş bir fotoğraftır. Lübnan Devleti'nde YPG örgütü gibi bir örgüt bulunmaktadır. Bu örgüt Nevruz kutlamasına orada bulunan Kürtleri zorla götürüyordu. Ben de örgütün zorlaması ile Nevruz kutlamasına gittim. Türk bayrağını minibüsün merdivenine kimin serdiğini bilmiyorum ben sermedim. Bu fotoğrafı kimin çektiğini bilmiyorum. Minibüste bulunan kişiler minibüsten inerken merdivende serili bayrağın üzerine basarak resim çektiriyordu. Ben de diğerleri gibi bayrağa basarak minibüsten indim. Yaptığım bu hareketten dolayı Türk halkından özür diliyorum çok pişmanım."
İlgili Foto Galeriler
Polis Kanalizasyonda Bile Bomba Araması YaptıPolis Kanalizasyonda Bile Bomba Araması Yaptı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı