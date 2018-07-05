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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Türk bayrağı asılı markete saldırıya:3 tutuklama

Türk bayrağı asılı markete saldırıya:3 tutuklama

Arşiv görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

Adli Kontrol Market Propaganda Terör Örgütü Saldırı 


- Antalya'da, Türk bayrağı asılı markete taş ve sopa ile saldırıp, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı,2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 24 Haziran 2018 tarihinde Kepez İlçesi Habibler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerindeki, camında Türk bayrağı asılı iş yeri ile iş yeri önündeki araca, PKK terör örgütü yöneticiliğinden hükümlü kişi lehine slogan atıp, taşlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yürütülen çalışmada 1’i suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan ve suça sürüklendiği belirlenen çocuk A.O., İ.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Z.A., Ş.Y., ve A.Ö. ise Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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