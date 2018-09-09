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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem, son yolculuğuna uğurlandı

Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden genel detay görüntüler

Trafik Kazası Köy Mezarlığı Basketbol Milli Basketbolcu Direksiyon 

-Cenaze töreni katılanlardan genel detay görüntüler
-Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu ile röportaj.

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de motosikletiyle hareket halindeyken fenalaşması sonucu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem’in cenazesi Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Yakınlarına daha önce vasiyette bulunan Badem, şüheda topraklarında defnedildi. Biga’dan Çan istikametine 07 BDM 57 plakalı motosikletiyle gitmekte olan basketbol camiasının tanınan ismi 72 yaşındaki İsmet Badem, bir an da fenalaştı. Biga -Çan karayolunun 9. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Badem, motosikletinin devrilmesiyle birlikte metrelerce sürüklendi. Badem, olay yerinde hayatını kaybetti. Basketbol camiasının duayen ismi İsmet Badem için bugün Gelibolu Yarımadası’ndaki Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde bulunan Seddülbahir Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
İkindi namazına müteakiben gerçekleştirilen cenaze törenine, Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Eski Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Harun Erdanay, eski Türk profesyonel milli basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan, Aydın Örs, Gökhan Germen, Cem Dizdar ile spor camiasından çok sayıda ünlü isim ve sevenleri katıldı.
Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bazen duygularınızı ifade etmek çok zor oluyor gerçekten. Sevdiklerinizin böyle aranızdan gitmesi tabiki de sizi üzüyor. İsmet abi gerçekten gerek benim sporculuk hayatımda daha öncesinde sonrasında da Türk sporu için Türk basketbolu için 7-24 hizmet etmiş bir insandır. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçekten basketbolu Türkiye'nin her köşesine yaymak için gece gündüz seyahat eden, okullara giden, maçlara giden, fotoğraf çektiren, çok keyifli neşeli bir insandı. Böyle hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir olayla karşılaşmak sadece beni değil buradaki herkesi üzmüştür. Gerçekten çok seveni olan bir insandı. Allah öncelikle eşine ve çocuklarına sabır versin diyorum" dedi.
Merhum Badem’in cenazesi köy mezarlığına defnedildi.
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