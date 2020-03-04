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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Türk askerlerinden İdlib'de halka kahve ikramı

- Türk askerlerinden İdlib'de halka kahve ikramı

Türk askerinin kahve ikramı

( İDLİB ) İDLİB

İdlib 


- Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, halka kahve ikram etti. Suriye'nin İdlib kentinde bulunan ve Bahar Kalkanı Harekatı’nın başarıyla devam etten Türk askerleri, İdlib halka kahve ikramında bulundu. Türk askerleri, yoldan geçen sivillere kahve dağıttı.
Türk askerlerini sevinçle karşılayan siviller ise Türkiye'ye ve Türk askerlerine teşekkür etti.
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