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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Türk askeri yetkililer ABD’li heyetle görüşmek için Akçakale’de Haberi

Türk askeri yetkililer ABD’li heyetle görüşmek için Akçakale’de Haberi

heyetin gelişi

General Alay Komutanlığı Şili Çakal Orgeneral 

-araçlar
-araçların 3. hudut alay komutanlığına girişi
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- 7’nci Kolordu Komutanı ABD’li heyetle görüşmek için Akçakale’ye geldi ŞANLIURFA

- Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD’den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi. Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan Barış Koridorunun koordine edileceği Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD’den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi. 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geçen Türk heyet ile ABD’li askerler arasında görüşmeler yapılacağı öğrenildi. Üç gün önce ABD’den gelen 6 kişilik askeri heyet, ilk gün sınır hattında inceleme yaptıktan sonra 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geçti. Heyet 2 gündür 3’üncü Hudut Alay Komutanlığında çeşitli görüşmeler gerçekleştiriliyor.
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