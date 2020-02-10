- Türk askeri, SMO ile Serakib’e doğru ilerliyor

-Rejime yönelik mevzilerin topçularla vurulması



( İDLİB ) İDLİB



- Türk askeri, Suriye Milli Ordusu’nun da desteği ile İdlib'in doğu kırsalında bulunan Serakib ilçesine doğru ilerliyor. Suriye’de Esad rejiminin İdlib’e bağlı Serakib ilçesini ele geçirmesinin ardından Rus ve Türk heyeti Ankara’da bir araya geliyor. Rus ve Türk heyetleri İdlib için ikinci kez bir araya gelirken, Serakib ilçesi çevresinde de hareketli dakikalar yaşandı. Görüşme devam ederken muhalif gruplar, Serakib için operasyon başlatmıştı. Muhalif gruplar, Serakib'de bulunan rejime ait mevzileri ateş altına almıştı. Türk askeri de Suriye Milli Ordusu’nun desteği ile Serakib ilçesine doğru ilerlerken, bölgeden gelen bilgilerde operasyonun durduğu kaydedildi. Görüşmenin sonucunun beklendiğini ifade eden yerel kaynaklar, Esad rejiminin ise İdlib ve Halep’te saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin bölgeden çekilebileceği öne sürüldü. Serakib, Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün'e kadar uzanan M5 kara yolu ve Suriye'nin Haseke kentiyle Halep-İdlib-Lazkiye illerini bağlayan M4 kara yolunun ilçeden geçmesiyle de stratejik öneme sahip.



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