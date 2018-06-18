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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Türk askeri Münbiç'te 'devriye' görevine başladı

Türk askeri Münbiç'te 'devriye' görevine başladı

Türk askeri Münbiç'te "devriye" görevine başladı - Münbiç'te devriye görevi yapan TSK unsurlarının fotoğraflarıTürk askeri Münbiç'te "devriye" görevine başladı - Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerine başladığı bildirildiANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerine başladığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bugünden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır."

Bild Aritas 

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