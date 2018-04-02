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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Türk Askeri Heyeti Yeni Kontrol Noktaları İçin İdlib'in Güneyinde

- Türk Askeri Heyeti Yeni Kontrol Noktaları İçin İdlib'in Güneyinde

Türk heyetinin geçişi

( İDLİB ) - Türk askeri heyeti yeni kontrol noktaları için İdlib'in güneyinde İDLİB

İdlib Trol 


- Türk askeri heyeti yeni kontrol noktalarının kurulacağı bölgeleri keşif için İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun kasabasına geldi. Türk heyeti halk tarafında sevinçle karşılandı. Yeni kontrol noktalarının kurulacağı bölgeleri keşif için İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun kasabasına giden Türk askeri heyeti halk tarafından sevinçle karşılandı. Askeri heyet Hama'nın kuzeyinde bulunan Kafr Zeita ve Al-Lataminah kasabasındaki keşfini öğle saatlerinde tamamladı. Medya kaynaklarına göre, Türk ordusu tarafından seçilmesi beklenen gözlem noktaları, bugün bölgeye yapılan heyetin ziyaretinden sonra başka değişiklikler olmadığı sürece, Hama'nın kuzey kırsalındaki Tel Osman ve Latmin kentinde yer alacak. Türkiye, İdlib'in doğu kırsalında bulunan Silman ve Tel Tukan köyleri dahil bir dizi kasabada gözlem noktası belirlemişti.
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