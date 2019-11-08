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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Türk aktivistlerden, İdlib'deki çocuklara kırtasiye yardımı - İDLİB İzle

Türk aktivistlerden, İdlib'deki çocuklara kırtasiye yardımı - İDLİB İzle

- Türk aktivistlerin İdlib 'deki çocuklara kırtasiye yardımından detaylar - Aktivistlerden Aynur Karabulut'un konuşması - Yardım dağıtımından detaylar - Suriyeli çocukların Türk aktivistlere teşekkür etmesi Sosyal medya üzerinden organize olan Türkiye'den bazı aktivistler, İdlib 'de toplam 850 çocuğa kalem, silgi, kalemtıraş, defter, boyama kitabından oluşan kırtasiye malzemeleri dağıttı.
Sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyasına katılan Türkiye'den aktivistler, İdlib 'deki savaş mağduru çocukların eğitimine destek olmak için yüzlerini güldürdü.Aktivistler, Suriye - Türkiye sınırındaki İdlib iline geçerek, burada okul çağındaki ihtiyaç sahibi 850 çocuğa kırtasiye yardımı yaptı.Aktivistlerden Aynur Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de iç savaşı ilk günden beri yakından takip ettiklerini belirterek, bölgede eğitim çalışmalarına destek olmak için yardım faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Karabulut, "Toplamda 850 çocuğa dokunmak nasip oldu. Bir bütün olarak kırtasiye ihtiyacına yönelik paketler hazırladık ve çocuklara teslim ettik." dedi.
Savaş mağduru çocuklara kalem, silgi, kalemtıraş, defter, resim defteri, boyama kitabı, yapboz, satranç, el işi kağıtları, keçeler, yapıştırıcı, makas ve her türlü boya çeşitleri gibi kırtasiye malzemeleri ulaştırdıklarını anlatan Karabulut, "Topitop, horoz şekeri, jelibon, sakız, kekten oluşan hediyelerimizi de verdik." ifadelerini kullandı.

İç Savaş Jelibon Yardım Kampanyası Muhabir Satranç 

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