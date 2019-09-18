Türk akademisyenlerin ahlak ölçen çalışması İngiltere’de büyük ilgi gördü

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( ARTVİN -ÖZEL)- Dünyada ilk kez Türkiye'de Türk akademisyenler tarafından yapılan çalışma ile 7-11 yaş arası çocukların ahlaki kimlikleri ortaya çıkıyor- İngiltere çalışmayı İngiliz çocuklar üzerinde deniyor ARTVİN



- Türk akademisyenler tarafından dünyada ilk kez gerçekleştirilen ahlaki kimlikleri değerlendirebilen bilimsel çalışma, İngiltere’de büyük ilgi gördü. 7-11 yaş arası çocukların ahlaki kimliklerini değerlendiren bilimsel ölçme çalışması, dünyada ilk kez Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 2 akademisyen tarafından geliştirildi. Test geliştirme tekniklerine dayanan çalışmayı öğretim görevlileri Dr. Cihan Kara ve Dr. Kerem Coşkun tarafından Artvin’de ilkokullarda uzun süreli yoğun bir araştırma çalışmasının ilk sonucu olarak ortaya çıktı. Akademisyenler hazırladıkları farklı sorularla test tekniği uygulayarak öğrencilerin verdiği cevaplara göre ahlaki kimliklerini değerlendiriyorlar. Araştırmanın raporlanmasını müteakiben İngiltere’de önemli profesörlerince ahlakın ölçülmesi şaşkınlıkla karşılanırken, çalışma sahasında 1. sınıf 5 bilim insanı tarafından onaylandı. Proje psikoloji alanının en saygın dergilerden biri kabul edilen Psicologia Reflexao e Critica’da yayınlandı. Adı geçen ölçme aracının İngilizce versiyonunun geliştirilmesi için geçtiğimiz ay İngiltere’deki Bishop Grosseteste Üniversitesi ile protokol imzalandı. 516 ilkokul öğrencisi üzerinde denendi 516 ilkokul öğrencisi üzerinde yapılan çalışmadan elde edilen ölçme aracı ile çocukların ahlaki kimliklerinin oluşumundaki eksiklikler öğretmen ve ailelerce kolayca tespit edilebilecek. Projeyi ortaya atan akademisyenlerden Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Kerem Coşkun, yaptığı açıklamada ”Günümüzde akademik beceriler geliştirilmesi izlenmesi ve değerlendirilmesi çok fazla ön plana alınıyor. Ahlaki değerler gelişimi izlemesi ikinci plana kalmakta. Biz öğrencilerin ahlaki gelişimini ahlaki kimliklerini ölçebilecek öğretmenlerin ve velilerin kullanabileceği bir ölçme aracı geliştirebilir miyiz diye yola çıktık. 516 öğrenciye ulaştık burada veriler elde ettik ve bu veriler sonucunda objektif, geçerli ve güvenilir sonuçlar verebilen bir ahlaki kimlik ölçeği geliştirebildik. Bu çalışmamızı Hollanda bir dergide yayınladık ve burada yayınlandıktan sonra alanında uzman 5 hakemin onay vermesinden sonra bu yayınımız kabul gördü. Şuanda yaklaşık dünya çapında 1000 akademisyen çalışmamızı okumuş ve gerekli ulaşımları sağlanmış durumda" dedi.

Çalışma hem okullarda öğretmenlere hem de ailelere çocuklar hakkında bir fikir veriyor Coşkun, çalışmalarının İngiltere'de çocuklar üzerinde denenmeye başladığına dikkat çekerek "Bishop Grosseteste Üniversitesi İngiltere’nin ilk öğretmen okulu ve ilk eğitim okulu olarak adlandırılmakta. Bu üniversiteden davet aldık. Şuanda bu çalışmamız İngiliz çocuklar üzerinden deneniyor ve orada ilgi uyandırmış durumda” diye konuştu.

Projenin diğer ortağı Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Cihan Kara ise yaptığı açıklamada ”500'den fazla ilk okul çocuğu üzerinde 7-11 yaş arası çocukların ahlaki kimliklerini ölçen somut objektif olarak ölçen ve gerek öğretmenlere gerekse de ailelere bir fikir veren bir çalışma yaptık. Çalışma ile ahlaki kimliğin oluşumundaki eksiklikleriyle yanlışlıklarıyla ilgili bir geri dönüş veren böylece bir ölçme aracı geliştirmiş olduk. Bununda ahlaki kimlik gelişimine bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden zannediyorum İngiltere’deki meslektaşlarımızca da şaşkınlıkla karşılandı” ifadelerini kullandı.

