Türk 3D sokak sanatçısından uluslararası başarı İzle

- 3D sokak sanatçısı Sıtkı Doğan, Uluslararası Wilhelmshaven Street Art Festivali'nde 2'ncilik ödülü kazandı. Genç sanatçı, küresel ısınma ve çevre kirliliğinin kutup yaşamı ve dünya üzerinde etkisini anlattığı eseri ile ödüle layık görüldü.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Wilhelmshaven Street Art Festivali'ne başvuru üzerine sanatçı olarak davet edilen genç sanatçı Sıtkı Doğan, 45 farklı ülke 70 sokak sanatçısı arasından 3D sanatçı alanında 2'ncilik kazanarak uluslararası festivalde Türkiye'yi başarı ile temsil etti. Genç sanatçı eserinde, küresel ısınma ve çevre kirliliğinin kutup yaşamı ve dünya üzerinde etkisini anlatan ve insanlara ders alıcı mesajları verdi. Genç sanatçı Doğan, ABD'de de düzenlenecek dünyanın en büyük sokak sanatları festivaline davet edildiklerini ve Guinnes Rekorlar Kitabı'na girecek olan dünyanın en büyük sokak resminde imzalarının olacağını belirtti.

''2'ncilik ödülü alarak uluslararası bir başarı yakaladık'' Ödülü hakkında bilgi veren genç sanatçı Sıtkı Doğan, ''Bu sene Almanya’nın Wilhelmshaven kentinde bir festivale katılıp 2'ncilik ödülü alarak uluslararası bir başarı yakaladık. Her yıl düzenlenen festivalin bu sene 9’uncusu yapıldı. Uluslararası tüm sokak sanatçılarını davet ettiler. Yarışmacılar her sene istediği alanlardan giriyor, yani belli bir konusu yok. Biz, bu sene küresel sınma ve plastik çöplerin deniz yaşamına etkisi olan bir çalışma yaptık. Bu çalışma ile de 2'ncilik ödülü aldık. Küresel ısınmayı ön plana çıkarmak istedik. Bir kutup ayısının bu dağının üzerinde yalnızlığını anlatan ve altında denize de inemediği, plastik atıkların denizde nasıl bir etki oluşturduğunu anlatmak adına bir proje yaptık'' dedi.

''Festivalde Türkiye’yi biz temsil ettik'' Festivale 70 tane profesyonel sanatçı katıldığını belirten sanatçı Doğan, ''Toplamda 45 ülkeden katılan varken, çoğunlukla Almanya ve Meksika’dan katılım vardı. Türkiye’yi biz temsil ettik. Mart ayında başlayan festivalin başvuruları, online olarak yapılıyor. Sosyal medya üzerinden duyurularını yapıyorlar. Profesyonel sanatçılar başvurularını yapıp formlarını dolduruyor. Sanatçılar önceki çalışmalarını anlatıyor. Daha sonra festival organizatörleri projeleri beğenirse tüm masrafları karşılayıp davetiye mektubu gönderiyorlar.Türkiye’den 3’üncü kez katılıp 2’ncilik ödülümüzü aldık. Halk oylaması oldu ve halk bu konuyu beğendi, ilgi çektik ve bizim projemiz 2’nci olarak seçildi'' şeklinde konuştu.

''Türkiye’de bu sanata çok fazla ilgi yok'' Yaptığı çalışmalara değinen sanatçı Doğan, ''Çalışmalarımın genelde konsepti değişiyor. Her iş koluna farklı çalışmalar yapıyoruz. 3 boyutlu duvar boyama işleri olursa onlarda ayrı konseptler oluyor. İş olarak yaptığımızda ise müşterinin istediği oluyor konsept olarak. Festivallerde bazıları konu veriyor onun üzerine çalışıyoruz bazıları ise açık bir tema üzerinde biz konuyu seçiyoruz. Sonrasında onlar oylama yapıyor. Türkiye’de bu sanata çok fazla ilgi yok. Belediyelerle de çok fazla görüşme yaptık fakat çok fazla ilgilerini çekmedi. Türkiye’de bu tarz işler yapılıyor ama genelde yurtdışından bu tarz sanatçılar çağrılıyor. Genelde ilgi az gibi 3 boyutlu alanda çok fazla çalışmaya denk gelemedim. Türkiye’de duvar resimleri, grafiti sanatçıları işte fırçayla duvar resimleri yapan büyük gruplar var ama kaldırım sanatı ve sokak sanatları ilgili çalışmalarına çok fazla denk gelemiyoruz. Bu tarz festivaller genelde yurtdışında ABD ve Avrupa ülkelerinde yapılıyor. Bizimde ilerleyen zamanda sanatçıları davet edip Türkiye’de bu tarz bir festival yapma düşüncemiz var'' diye konuştu.

''ABD'den davet aldık'' Sanatçı sözlerini şöyle tamamladı: ''Bu festivalden sonra Amerika’nın Florida şehrinden bir festival daveti aldık. Guinness rekorlarına girecek, iki futbol sahası büyüklüğünde bir köpekbalığı resmi çizilecek. Yaklaşık 40 profesyonel artist seçilip festivale katılacak, onlar bir veya iki hafta oradaki resmi bitirmeye çalışacaklar. Dünyanın en büyük 3 boyutlu sokak sanatları diye bir önceki senede yapıldı ve Guinness rekorlarına girdi. Bu sene ise onun iki katı büyüklüğünde bir resim çalışması yapılacak. Yarışmaya bizde davet aldık. Kasım ayında vize ile bir sıkıntı yaşamazsak bizde yarışmada olacağız. 'Harikalar Bahçesi' adında bir teması var herkes projelerini yapıp sunacak onlar beğenirse orada devam edilecek''.