Turizmcilerin bayramda yüzü güldü - MERSİN

: - Kızkalesi sahilinden görüntüler - Denize giren tatilcilerin görüntüsü - Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop'un konuşması - Kızkalesi sahilindeki mavi bayrağın görüntüsü Mersin 'de turizmcilerin bayramda yüzü güldü - UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi bölgesindeki otel ve pansiyonlar bayramı yüzde 100 dolulukla geçirdiMERSİN (AA) - Ramazan Bayramı tatilinde Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezi Mersin 'deki sahillerde yoğunluk yaşandı.Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO Geçici Miras Listesi’nde yer alan Kızkalesi bölgesindeki otel ve pansiyonların bayramı yüzde 100 dolulukla geçirdiğini söyledi.
Öztop, güzel bir bayram tatilini geride bıraktıklarını anlatarak, "Bayram tatili boyunca hava güzeldi ancak bugün biraz rüzgar ve dalga vardı. Bu bile tatilcilerin keyfini bozmadı ve dalgaların keyfini çıkardılar." ifadesini kullandı.Özellikle Adana, Gaziantep, Niğde ve Kayseri gibi çevre illerden çok sayıda misafir ağırladıklarını aktaran Öztop, "Esnafımızın ve turizmcilerin yüzü güldü. Biz aynı doluluğun Kurban Bayramı'na kadar süreceğini tahmin ediyoruz." dedi. Öztop, önümüzdeki aydan itibaren de gurbetçilerin bölgeye gelmesini beklediklerini belirtti. Bu arada, tatil dönüşlerinin başlaması nedeniyle Erdemli ilçesi ile il merkezi arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.