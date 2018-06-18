Turizmciler dijital dünyanın devleriyle Marmaris'te buluşacak - MUĞLA
- Marmaris'ten genel görünüşTurizmciler dijital dünyanın devleriyle Marmaris'te buluşacak - Dijital dünyanın önde gelen firmaları "Amadeus IT Group" ile "Tripadvisor" üst yöneticilerinin katılımı ile 19 Haziran'da Marmaris'te yapılacak çalıştayda turizm sektörü ve dijital dünya ilişkisi ele alınacak - YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç: - "Dalaman bölgesi olarak dijital dünyada en kısa zamanda ve en geniş kapsamda yerimizi almamız gerekiyor"MUĞLA (AA) - Turizm ve Kültür Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda YDA Dalaman Havalimanı ile turizm kuruluşları ev sahipliğinde dünyanın dijital devleri "Amadeus IT Group" ile "Tripadvisor" yöneticilerinin katılımıyla 19 Haziran'da yapılacak çalıştayda, turizm sektörünün, dijital dünyadaki yeri ele alınacak.YDA Dalaman Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, çalıştay ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Marmaris'te yapılacak olan çalıştayı Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Marmaris Ticaret Odası, GETOB ve TÜRSAB ile düzenlediklerini kaydetti. Turizm sektörünün giderek dijitalleştiğine dikkati çeken Güvenç, "Yakın gelecekte başka sektörlerin yanı sıra, turizm sektörünün de dijital dünyada daha fazla yer alacağı öngörülüyor. Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünün büyük bir öngörüyle birkaç yıl önce 'Turkey Home' ile başlattığı ve Türkiye'yi dijital dünyada ilk sıralara taşıyan çalışma sürecinde artık ikinci aşamaya geçiliyor. Dalaman bölgesi olarak dijital dünyada en kısa zamanda ve en geniş kapsamda yerimizi almamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.Bakanlığın pilot çalışma olarak Dalaman'ı seçmesinin bölgelerine büyük ivme kazandıracağını ifade eden Güvenç, dijital alt yapı çalışmalarını hayata geçirmeye başladıklarını belirtti. Güvenç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Marmaris'teki toplantıya dijital dünyanın devleri Amadeus IT Group ile Tripadvisor'ın yöneticileri katılacak. Amadeus; tüm dünyada yoğun olarak kullanılan en büyük satış platformlarından birisidir ve rezervasyon sistemleri pazarının yüzde 80'ine hakimdir. TripAdvisor uygulaması ile 225 milyonun üzerinde kullanıcı yorumunu, dünyanın her yerinde en ucuz uçak biletini, rezervasyon seçeneklerini, fiyata göre restoranları ve gezilecek yerleri bulabilirsiniz. Toplantıda sektör oyuncuları dijital dünyada yaşanan gelişmeler ve gelecekte meydana gelecekler hakkında bilgi sahibi olacaklar."