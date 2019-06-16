Turizm ve Sanat Festivali, Yörük göçü ve kortejle başladı İzle

-Yürüyüş yapanlarda ve gruplardan görüntüler

-Osmanlı defilesinden görüntü



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde 19. düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçü ve kortejle başladı.

Mehteran eşliğinde, çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleriyle gösteriler sunduğu kortej, yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü. Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başladı.

Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşüne Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, vatandaş ve yerleşik yabancılar ile tatilciler katıldı.

Mehteran takımıyla çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleri ve gösterileriyle dikkati çektiği kortej, yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü. Animasyon gösterilerinin yanında develerle temsili Yörük göçünün de canlandırıldığı kortej ve Bu yılki temanın Osmanlı, çini ve Rus yılı olarak belirlendiği festivalin alış kortejinde animasyon gösterilerinin yanında develerle temsili Yörük göçünün de canlandırıldığı kortej, kardeş ülkelerden geleneksel kıyafetli insanlar, dansçılar tarihi Kızılkule önüne kadar müzik eşliğinde yürüdü. Burada oluşturulan alanda ise ‘Osmanlı’dan esintiler’ defilesi düzenlendi.

Festival bugün DJ Burak Yeter’in performansının ardından Bülent Ersoy konseriyle devam edecek. Festival kapsamında 16 Haziran’da Pascal Nouma ile Yalın, 17 Haziran’da ise Dj Haluk Sarıtaş ve Ajda Pekkan sahne alacak.

