Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk - ANTALYA Haberi

Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk - ANTALYA Haberi

- Sahilde güneşlenenler - Denize girenlerTurizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk - Muğla ve Antalya 'da sıcaktan bunalan turistler plajlara akın ettiMUĞLA (AA) - Muğla ve Antalya 'da yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.Hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü Marmaris'te turistler belediyenin halk plajı ile Uzunyalı ile İçmeler sahillerine akın etti. Turistler denize girip serinledi, kumsalda güneşlendi.Plajlarda yoğunluk yaşanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.Adrenalin sevenler su sporları ile denizin keyfini çıkardı. - Antalya Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya 'da, sıcaktan bunalanlar denize akın etti.Konyaaltı Plajı'nı dolduran yerli ve yabancı turistler, yüzmenin, kumsalda güneşlenmenin keyfini çıkardı.Bazı vatandaşlar bisiklet sürdü, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.

Yüzme İçmeler Su Sporları Yabancı Turist Bisiklet 

İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı