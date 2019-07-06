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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Turizm merkezlerinde yoğunluk - ANTALYA

Turizm merkezlerinde yoğunluk - ANTALYA

- Turistlerin çilek bahçesini gezme görüntüleri - Kral Koyu'ndan görüntüler - Koyda yüzen turistler - Litvanyalı Ugne Kemzüraıte konuşması - Tur işletmecisi Mustafa Erkut konuşması - Turistlerin Yalan Dünya Mağarası gezisi - Turistlerin cami ziyaretiTurizm merkezlerinde yoğunluk - Antalya ve Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler, denizde yüzmenin keyfini çıkardıANTALYA (AA) - Turizmin merkezlerinden Antalya ve Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler, denizde yüzmenin keyfini yaşadı. Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 40, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ve nem oranı ise yüzde 28 olarak ölçüldü.Sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar ve turistler plajlara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi denizde yüzüp güneşlendi. Bazıları, su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi.Aileleriyle sahile gelen çocuklar ise hem yüzdü hem de parklardaki yerden püskürtülen sularla oynayarak eğlendi.Sıcak havanın etkili olduğu Gazipaşa ilçesinde de turistler bahçelerden çilek topladıktan sonra Kral Koyu'na geçerek denizde serinledi. Turkuaz rengiyle ünlü koyda doğal güzelliklerin keyfini çıkartan turistler de ilçedeki mavi turlarlar eşsiz koyları keşfediyor.Kral Koyu'nu beğendiğini söyleyen Litvanyalı Ugne Kemzüraıte, Gazipaşa'da denizin çok güzel olduğunu söyledi.

Yüzme Hava Sıcaklığı Su Sporları 

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