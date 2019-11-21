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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi Haberi

Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi Haberi

Kaçak yapıların yıkılması

İş Makinesi Prefabrik Evler Kaçak Yapılaşma Prefabrik Ev Kaçak Yapı 

-Kepçenin çalışması
-Detaylar

( BURSA )- Dağyenice Göleti’nin çevresindeki kaçak yapılar yıkıldı BURSA

- Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Dağyenice Göleti’nin Doğancı Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölümündeki kaçak prefabrik yapıları yıktı. Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en önemli turizm merkezlerinden birine dönüştürülecek olan Dağyenice Gölet’inin çevresini kaçak yapılardan temizledi. Osmangazi Belediyesi’ne bağlı Doğancı Mahallesi’nin sınırları içerisinde kalan bölümde yer alan kaçak prefabrik evler, iş makinesi ile yıkıldı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirttiler.
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