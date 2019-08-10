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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Turizm kentlerinde bayram yoğunluğu...Oteller yüzde yüz doluluğa ulaştı

Turizm kentlerinde bayram yoğunluğu...Oteller yüzde yüz doluluğa ulaştı

Sahilden detay görüntü

Hava Sıcaklığı Yerli Turist Gesi 

-Havuzdan görüntü
-Fahri Tan ile röp.
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris’te Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor. İlçede bulunan otellerin çoğu yüzde yüz doluluğa ulaştı. Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinden biri olan Muğla’nın Marmaris ilçesinde oteller yüzde yüz doluluğa ulaştı. Kurban Bayramı’nı ilçede geçirmek için kendi araçları ve otobüslerle ilçeye ulaşan yerli turistler plajları ve otelleri doldurdu. Yerli turistler özellikle uzak mahalleler olan Bozburun, Selimiye, Orhaniye ve Söğüt’ü tercih etti. Bayramda boyunca yoğunluğun devam etmesi beklenen ilçede hava sıcaklığının 45 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Sıcak havadan bunalan tatilciler plajlara akın etti. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Basın Sözcüsü Fahri Tan, konuyla ilgili İHA'ya konuştu.
İlçede bulunan otellerin yüzde yüz doluluğa ulaştığını belirten Tan, “Bayram rezervasyonlarımız oldukça yoğun geçti. Yoğun talep nedeniyle, bayram dönemini çok erkenden satışa kapatmak zorunda kaldık. Şuan maalesef rezervasyon alamıyoruz. Birçok tesiste tam doluluğa ulaşıldı, ya da az yer kaldı. Marmaris bölgesinin tamamı yüzde yüz doluluğa ulaşmış durumda. İyi bir sezonu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

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