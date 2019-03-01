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01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Turizm kentinde ilk kez müzayede düzenlendi

Turizm kentinde ilk kez müzayede düzenlendi

Ürünlerden genel ve yakın çekim

Yarış Çekiliş Ressam Müzayede Açık Arttırma 

-Salondan görüntü
-Açık arttırma anı
-Sertaç Ay röp

( MUĞLA ) MUĞLA

- Marmaris’te ilk kez düzenlenen müzayedede vatandaşlar eski eşyalar, antika eşyalar, yağlı boya tabloları almak için birbirleriyle yarıştı. Marmaris ilk kez bir müzayedeye ev sahipliği yaptı. İlçe yaşayanları tarafından yoğun ilgi gören müzayedede eski eşyalar, antika eşyalar, ünlü ressamların tablolar satışa çıkartıldı. Yüzlerce kişi açık arttırmada satılan eşyaları almak için birbiriyle adeta yarıştı. Bir liradan satışa çıkan bazı ürünlerin fiyatı rekabet olunca 500 liraya kadar çıktı. Sertaç Ay ve Tuğçe Kırtay tarafından organize edilen Marmaris müzayedesinde düzenlenen çekilişle bazı katılımcılara hediye verildi.
Ünlü Ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu tablosu 25 bin liradan, dünyaca ünlü ressam Salvador Dali’nin suluboya eseri ise 10 bin liralık fiyat ile müzayedeki yerini aldı. Müzayede sorumlusu Sertaç Ay etkinlik hakkında bilgi verdi. Ünlü ressamların tablolarının da satışa çıkardıklarını belirten Ay, “En başta Marmaris’te müzayedemize ilgi nasıl olur diye düşünmüştük. Gerçekten ilgi iyi oldu. Eğer bu şekilde ilgi devam ederse 15 günde bir bu sergiyi yapmayı düşünüyoruz" dedi.

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