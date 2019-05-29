Turizm için geyiklerin ihaleye çıkmasına tepki

-İMZALARIN ATILMASI

-DÖVİZLERDEN DETAYLAR

-YAPILAN AÇIKLAMA

-DİLEKÇENİN TESLİMİ

-FARKI DETAYLAR



( BURSA )- Doğa ve hayvanseverler, geyiklerin ihale ile satılarak av turizmine sunulmasına karşı çıktı BURSA



- Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER), Türkiye genelinde geyik veya hayvanların ihalelerle satılarak avcılık turizmine sunulmasına tepki gösterdi. Birçok doğa ve hayvansever tarafından imzalanan dilekçe, Bursa Orman 2. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER), Orman 2. Bölge Müdürlüğü'nün av ihalesiyle hayvanların satışını protesto etti. Bölge müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, ellerindeki 'Hayvanlara parasal değer affedilemez', 'Hayvanlar mal değildir, ihaleye çıkartılamaz' ve 'Av cinayettir, spor değildir' dövizlerinin yanı sıra sloganlarıyla da seslerini duyurmaya çalıştı. Bazı vatandaşların da destek verdiği protestoda açıklamada bulunan DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak, "Yüz yıl önceye kadar Bursa ve Bilecik dahil çevresindeki iller, günümüzden çok daha geniş orman ve doğal alanlara sahipti. Geyik ve diğer yaban hayvanları çok daha geniş bir coğrafyada, nüfusları günümüzden kat kat fazla yaşamlarını sürdürürlerdi. Otçul ve yırtıcılarla doğal denge kurulmuştu. Son yüz yıl içinde tarla açmayla başlayan doğal alanları daraltan insan işgalleri günümüzde sürekli artmakta, maden, enerji, yol, turizm ve hatta Nilüfer Kuruçeşme'de olduğu gibi orman üzerinde çöp depolama alanı planları gibi projeler uygulamaya alınmaktadır" dedi.

Belgesellerde görmeye alıştığımız Afrika'nın yoksul ülkelerde bile orman ve milli parklarda görevli çok sayıda orman koruyucusu, canını dişine takarak kaçak avcılara karşı ciddi mücadelelere gösterdiklerine herkesin şahit olduğunu belirten Gökbayrak, "Türkiye'de, bırakın ormanları, özel kanunla koruma altına bulunan milli parklar bile korucu denetiminden yoksun bırakılarak avcıların cirit attığı mekanlara dönmüştür. Gereken sayıda orman korucusu görevlendirmediği için kaçak avcılara teslim olan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı illerdeki orman müdürlükleri, Mayıs ayı içinde Türkiye çapında toplam 103 geyik, dağ keçisi, dağ koyunu avlanması için ihaleler düzenledi.

Bursa Orman 2. Bölge Müdürlüğü ise, Bilecik Atatürk Orman Köşkü çevresinde yaşayan 2 geyik için 14 bin lira değer biçerek, 10 Haziran tarihinde ihale yapılacağı duyurusunda bulundu. Duyuruya göre avcılarla birlikte seyahat acenteleri da ihaleye katılabilecek" diye tepki gösterdi. Avcılık öne sürüldüğü gibi bir spor dalı olmadığını ifade eden Gökbayrak, "Zevki için bir canlının yaşamını sonlandıran hiçbir davranış, spor olarak adlandırılamaz. Avcılık öne sürüldüğü gibi bir turizm türü de değildir. İnsan işgalleriyle daralıp küçük alanlara sıkışan, sayıları tükenmeye yüz tutan yaban hayvanlarını avlanarak turizm canlandırılamaz. Tersine avcılık turizme zarar verir. Avcılık, öldürülen hayvanın doğal döngündeki zincirini kırar. Döngü kırıldığında doğal alan zayıflar ve yok oluş sürecine girer. Doğal alanların kaybedildiği coğrafyada turizm yapılamaz. Orman 2. Bölge Müdürlüğü'nün av ihalesi ile ilgili basında çıkan haberlerde, Bakanlık yetkilileri, öldürülmesi hükmünü verdikleri geyikler için 'üretimden düşmüş yaşlı geyik' tanımlaması yaparak 'öldürülmesi için ihaleye çıkılmazsa kaçak avcıların genç geyikleri vurabileceği' öne sürdüler. Hiç bir insan, doğada yaşayan bir canlı için ömür biçme ayrıcalığına sahip değildir. Geyikler eğer söylendiği gibi yaşlıysa yırtıcı hayvanları döngüye sokarak denge sağlanmalıdır. Bunun en güzel örneği Kanada'da denendi ve daha önce yok edilen yırtıcı hayvanlar yeniden devreye sokularak oluşturulan doğal dengenin mükemmel biçimde işlediği görüldü.

Biz DOĞADER olarak, yaban hayvanlarının avlanmasını, avcılığın devlet eliyle teşvik edilmesini red ediyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından geyik avı ihalesine itiraz ve iptal edilmesini talep eden dilekçeyi Bursa Orman 2. Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'na ayrı bir dilekçe gönderileceği ifade edildi. (AÇ-

