Turizm gönüllüleri 19 Kasım Dünya Erkekler Günü'nü kutladı İzle

- Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Dünya Erkekler Günü çok fazla bilinmemesi nedeniyle Tokat'ta bu güne dikkat çekmek isteyen turizm gönüllüleri Erkekler Günü'nü kutladı. Tokat'ta sosyal farkındalık etkinlikleri ile dikkat çeken Tokat Gönüllü Turizm Elçileri grubunun erkek üyelerinin 'Neden hep kadınlar günü etkinliği var' şikayetleri üzerine Dünya Erkekler Günü için bir etkinlik düzenledi.

'Dünya Erkekler Günü kutlu olsun' şeklinde pankart açan erkekler hemcinslerine kolonya tutarak Erkekler Günü'nü kutladı. Etkinlikte kadınların yanı sıra birçok erkeğin erkekler gününü bilmediği ortaya çıktı. Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Etkinlik Grubu Başkanı Fatma Esin Tuna, kadın erkek ayrımı yapmadıklarını, tüm insanlığı kutladıklarına dikkat çekerek, "Erkekler Günü çok fazla bilinmiyor, kutlanılmıyor. Kadınlar galiba daha çok sahip çıkıyor birbirlerine. Biz hep kadınlar günü için etkinlikler yapıyorduk, erkek grup üyelerimizin şikayeti üzerine bu yıl ilk kez dünya erkekler günü etkinliği düzenledik" dedi.

"Dünya erkekler günü de bilinsin istiyoruz” Ahmet Melih Uçar ise Erkekler Günü'nün çok fazla bilinmediğini ifade ederek,"Bizlerde hemcinslerimizin Erkekler Günü'nü kutladık. Böylece inşallah güzel günler her zaman bilinir. Dünya kadınları günü biliniyorsa dünya erkekler günü de bilinsin istiyoruz" diye konuştu.

1990'lı yıllarda resmen kutlanmaya başladı Dünya Erkekler Günü her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen uluslararası bir gün. Uluslararası Erkekler Günü resmen ilanı 1990'ları buldu. Erkekler Günü artık her yıl 19 Kasım'da 70'den fazla ülkede kutlanıyor ama Türkiye'de çok fazla bilinmiyor.