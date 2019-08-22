-Bakanın açıklaması



( LEFKOŞA ) - Turizm Bakanı Ersoy, Türkeş'in doğduğu evi ziyaret etti- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Selimiye Camii’nin restore edileceğini açıkladı- KKTC'nin Tarihi Selimiye Camisine 5 milyon! LEFKOŞA



- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC'de MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kısa bir süre önce müzeye çevrilen doğduğu evi ziyaret etti. Bakan Ersoy, Selimiye Camii’nin restorasyonunu Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğünün üstlendiğini, ilk etapta 5 milyon euroluk bir çalışma yapılacağını söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Lefkoşa Surları içerisinde Kirlizade Sokak’ta bulunan Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kısa bir süre önce müzeye çevrilen doğduğu evi ziyaret etti. Ziyarette Ersoy’a KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti. Ersoy, ziyarette yaptığı konuşmada Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında yapılan protokolle Selimiye Camii’nin restorasyonunu Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğünün üstlendiğini, ilk etapta 5 milyon euroluk bir çalışma yapılacağını söyledi.



Çalışmanın 3 yıl sürmesini beklediklerini kaydeden Ersoy, “(Cami) Kıbrıs’ta uzun yıllar hizmet verecek hale getireceğiz” dedi.

TİKA ofisi açılıyor İş birliğinde bulunulması hedeflenen ülke ve topluluklarla ilişkileri karşılıklı kalkınmaya da katkıda bulunacak şekilde düzenleme görevi olan TİKA’nın bir ofisini de Kuzey Kıbrıs’ta açma kararı verdiklerini ifade eden Ersoy, çalışmaların yakında tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Bu adımın TİKA’nın KKTC’deki yatırım ve faaliyetleri için gerekli bir adım olduğunu kaydeden Ersoy, bu adımla birlikte TİKA’nın birçok sosyal sorumluluk projesini bakanlık adına üstlenebileceğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’a turist akışını arttırma yönünde sorulan bir soru üzerine Ersoy, Kuzey Kıbrıs’a gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak için yurt dışı tanıtım faaliyetleri için çok ciddi destek vereceklerini, reklam tanıtım desteği de vereceklerini ifade etti.

“Aktarmasız uçuş için çalışma yürütülüyor” Uçak biletleri fiyatlarıyla ilgili ise hem uçuş sayılarının arttırılması hem de aktarmasız uçuşlar için çalışma yürüttüklerini kaydeden Ersoy, hiç uçak değiştirmeden Kuzey Kıbrıs’a yolculuk için bir çalışma yapıp hayata geçirmeleri gerektiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelinin yeterli ve değerli olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, “Burada fiyatlara takılmamak lazım, fiyat sübvansiyesine kapılmamak lazım. Doğru bir tanıtımla, doğru ulaşım politikalarıyla gelebilecek turisti buraya getirmek lazım. Doğru bir şekilde tanıtımını yapabilirsek fazlasıyla turist alacağız” dedi.

Ersoy, hedeflerinin 2020 itibarıyla planlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir bir tanıtımla yabancı turist sayısını Kuzey Kıbrıs’ta arttırmak olduğunu belirtti.



