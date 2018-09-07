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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Turistlerin yeni gözdesi: Falezler - ANTALYA İzle

Turistlerin yeni gözdesi: Falezler - ANTALYA İzle

- Plajdan ve falezlerden genel detay - Turistlerden Andrew Kyuassa ile röportaj - Muratpaşa Belediyesi'nin plajlar ve yiyecek içecek işletmelerinden sorumlu müdürü Tolga Taşoğlu, ile röportaj - Ankara'da gelen Gizem Uysal, ile röportaj - Rusya'dan gelen Marina Anisimova ile röportaj - Falezlerden atlayanlarTuristlerin yeni gözdesi: Falezler - Oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan Falezler bölgesi, kurulan yeni plajlarıyla Antalya lıların yanı sıra yabancı turistlerin de gözdesi oldu - Metrelerce yükseklikten Akdeniz'in serin sularına atlayan turistler, balıkların bulunduğu kaynak suyunda yüzerek, doyumsuz manzarayı izliyor - Londra'dan gelen turist Andrew Kyuassa: - "Falezlerde balıklarla yüzmek çok güzel bir duygu. Plajlar harika, sular çok temiz" - Rusya'dan gelen Marina Anisimova: - "Daha önce böyle bir yer görmedim. Serin sularda, doğayla baş başasınız"ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Antalya 'da, oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan ve üzerine yeni plajlar kurulan Falezler bölgesi, yerli ve yabancı turistlerin yeni gözdesi oldu.Turizmin başkenti Antalya 'nın iki büyük plajı Lara ve Konyaaltı arasındaki falezler, doğal güzelliğiyle de görsel bir şölen sunuyor.Asırlardır dalgaların çarpması sonucu oluşan ve "yalı yar" olarak da adlandırılan Falezler bölgesi, turizmin yeni cazibe merkezlerinden biri oldu. Muratpaşa Belediyesi ve bazı turizm işletmecilerinin, metrelerce yükseklikteki falezlerin arasına kurdukları plajlar büyük ilgi görüyor.Muratpaşa Belediyesi'nin 4'ü mavi bayraklı 5 falez halk plajına vatandaşların yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler de yoğun ilgi gösteriyor.Asansörle veya merdivenlerle plaja ulaşan ziyaretçiler, metrelerce yükseklikten atlayarak kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakma imkanı da buluyor.Belediye ekiplerince her ay deniz suyu analizi ve atık yönetiminin yapıldığı mavi sularda serinleyen turistler, doyumsuz manzaranın tadına varmaya çalışıyor.Karadan girenlerin yanı sıra teknelerle bölgeye gelen tatilciler, mağaralara da dalış yaparak su altı ve üstündeki canlı yaşamı görebiliyor. - "Müthiş bir deneyim"Turistlerden Andrew Kyuassa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Londra'dan tatil için geldiğini belirterek, Antalya 'daki falezlerden denize girmenin eğlenceli olduğunu söyledi.

Falez plajlarının manzarasının da inanılmaz olduğunu ifade eden Kyuassa, "Tatil için Türkiye'ye ilk defa geliyorum, Antalya 'ya hayran kaldım. Falezlerde balıklarla yüzmek çok güzel bir duygu. Plajlar harika, sular çok temiz. Falezlerin milyonlarca yılda oluştuğunu öğrenince etkilendim. Onun için buradan denize girdim. Hayatımda ilk oldu. Bundan sonra Türkiye'de tatil yapacağım." diye konuştu.
Rusya'dan gelen Marina Anisimova da plajları çok sevdiğini belirterek, "Daha önce böyle bir yer görmedim. Serin sularda, doğayla baş başasınız. Harika zaman geçiriyoruz." ifadesini kullandı.Almanya'dan gelen Hanna Melia ise denize girmek için falezleri tercih ettiklerini dile getirerek, "Güzel zaman geçiyoruz. Tertemiz suda, doğal ortamda yüzüyoruz." dedi.
Ankara'da gelen Gizem Uysal, bölgeye kurulan plajlardan havuza girer gibi direkt denize daldıklarını anlattı.Beyza Erol da Falezlere kurulan plajları çok beğendikleri için buraya geldiklerini vurgulayarak, "Yabancı turistlerle konuşuyoruz, kültürel etkileşim oluyor." diye konuştu.
- "Turistlerin uğrak yeri oldu"Muratpaşa Belediyesinin plajlar ve yiyecek içecek işletmelerinden sorumlu müdürü Tolga Taşoğlu, metrelerce yüksekliğe kurulan plajlar sayesinde halkı falezlerle buluşturduklarını söyledi.

Akdeniz sahilinde uzanan falezlerin 64 milyon yıl önce oluşmaya başladığı bilgisine sahip olduklarına dikkati çeken Taşoğlu, şunları kaydetti:"Belediyemizin 5 plajı var, 4'ü mavi bayraklı. Burası turistlerin uğrak yeri oldu. Her yerden akın akın geliyorlar. Halkımıza açık, doğal güzellikleri florasıyla hizmet vermekte. Kaynak sularının aktığı, balıkların olduğu bir ortamda yüzüyorlar. Özellikle yabancı turistler çok tercih ediyor. Plajlar yeni olmasına rağmen rağbet fazla."

Yabancı Turist Muhabir Beğendik Ziyaretçiler Başkent 

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