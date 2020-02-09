Turistlerin Kapadokya’da kar altında ATV keyfi



- Nevşehir’de yağan kar yağışının ardından karlar altında kalan peribacalarının keyfini turistler ATV turları ile yaşadı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yağan kar yağışının ardından karlar altında kalan peribacaları turistleri kendisine hayran bıraktı. Karlar altında peribacalarının güzelliğini vadilerde yaşamak isteyen turistler ise ATV turlarına katıldı.

ATV turları ile Göreme’de vadileri gezen turistler bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi.



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