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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Turistlerin Kapadokya’da kar altında ATV keyfi

Turistlerin Kapadokya’da kar altında ATV keyfi

ATV ÜZERİNDE TURİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

Ölümsüz Gesi Yağan Kar Yağışı Irak 


- Nevşehir’de yağan kar yağışının ardından karlar altında kalan peribacalarının keyfini turistler ATV turları ile yaşadı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yağan kar yağışının ardından karlar altında kalan peribacaları turistleri kendisine hayran bıraktı. Karlar altında peribacalarının güzelliğini vadilerde yaşamak isteyen turistler ise ATV turlarına katıldı.
ATV turları ile Göreme’de vadileri gezen turistler bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi.
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