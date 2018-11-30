Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
'Turistlerin ikinci destinasyonu umarım KKTC olur' - ANTALYA

'Turistlerin ikinci destinasyonu umarım KKTC olur' - ANTALYA

"Turistlerin ikinci destinasyonu umarım KKTC olur" - ANTALYA - KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun Valilik şeref defterini imzalaması - Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması - Fikri Ataoğlu'nun konuşması"Turistlerin ikinci destinasyonu umarım KKTC olur" - KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu:"Türkiye'nin incisi Antalya 'ya gelen turistlerin ikinci destinasyonu umarım KKTC olur" - Antalya Valisi Münir Karaloğlu:"Zaman içerisinde iki destinasyonu entegre etmemiz lazım. Antalya 'ya gelen turistlerin tatillerinin bir kısmını Kuzey Kıbrıs'ta geçireceği yeni formüller üretmemiz lazım"ANTALYA (AA) - KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Türkiye'nin incisi Antalya 'ya gelen turistlerin ikinci destinasyonu umarım KKTC olur." dedi.
Ataoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Ataoğlu, Antalya ve KKTC'nin geçmiş yıllardan gelen yakınlığı bulunduğunu söyledi.

Karaloğlu'nun Antalya 'ya gelen turistlerin KKTC'yi de ziyaret etmesiyle ilgili çalışmalarının gözardı edilemeyeceğini vurgulayan Ataoğlu, "Vali Karaloğlu'na bu çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Türkiye'nin incisi Antalya 'ya gelen turistlerin ikinci destinasyonu umarım KKTC olur." dedi.
Vali Karaloğlu ise Antalya ve KKTC'nin birbirine yakın turizm destinasyonları olduğunu belirtti.
KKTC'nin artık bir turizm ülkesi olduğuna değinen Karaloğlu, "Zaman içerisinde iki destinasyonu entegre etmemiz lazım. Antalya 'ya gelen turistlerin, tatillerinin bir kısmını Kuzey Kıbrıs'ta geçireceği yeni formüller üretmemiz lazım." diye konuştu.

Destina 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı