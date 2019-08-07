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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Turistlerin dehşeti yaşadığı kazanın sürücüsü gözaltına alındı

Turistlerin dehşeti yaşadığı kazanın sürücüsü gözaltına alındı

kazada ölen kişinin görüntüsü

Hastane Sağlık Ekibi Jandarma Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-arşiv

( ANTALYA )- Ölen Hollanda uyruklu turistin kimliği belirlendi ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 turistin yaralandığı, 1 turistin ise hayatını kaybettiği kazada, sürücü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Alanya'nın kırsalındaki Demirtaş Mahallesi Sapadere Kanyon yolunda meydana geldi. İlçeye seyir halinde olan Nazmi K. (26) idaresindeki 07 AGZ 794 plakalı turistleri taşıyan üstü açık minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile Estonya uyruklu Nikita Shirokov (17), anne İrina Shirokov (46), baba Aleksandra Shirokov (46), Rus uyruklu Mikail Palashkov (47), Anna Sverhkova (32), Vera Polishova (16), Stanislav Sverchova (32), Hollanda uyruklu Franny Vandongen (45), Selinda Kerkhof, anne Tycho Kerkhof ve baba Rudy Johannes Kerkhof yaralandı. Aracın uçtuğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarmanın da yardımıyla sedyelere aldıkları yaraları ambulanslarla taşıyarak ilçedeki hastanelere götürdü. Durumu ağır olan Rudy Johannes Kerkhof, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamanı yitirdi. Özel bir hastanede tedaviye alınan İrina Shirokov’un hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Anna Sverhkova ve eşi Stanislav Sverchova ise ilçedeki tedavilerinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Diğer yaralıların ise tedavileri ise sürüyor. Öte yandan sürücü Nazmi K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. (EA-AŞ-Y)
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