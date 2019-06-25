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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Turistlerin cüzdanları güvenlik kamerası sayesinde bulundu - MUĞLA

Turistlerin cüzdanları güvenlik kamerası sayesinde bulundu - MUĞLA

- Cüzdanını düşüren Belçikalı Turist Lenoir Eddy Raymond'ın detay görüntüleri - Alman Turist Jenny Helga Hohnstock'a cüzdanının verilmesi - Detay görüntülerTuristlerin cüzdanları güvenlik kamerası sayesinde bulunduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde iki turistin, toplu taşıma araçlarında düşürdüğü cüzdanlar, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kendilerine ulaştırıldı.İlçeye tatile gelen Belçikalı Lenoir Eddy Raymond ile Alman Jenny Helga Hohnstock, iki farklı toplu taşıma aracında cüzdanlarını düşürdü.Midibüs şoförlerinin bulduğu cüzdanların sahipleri, araçların güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.İçinde bin 760 lira ve kredi kartları olan cüzdan sahibi Raymond'a, içerisinde bir miktar avro ve Türk lirası bulunan cüzdan da sahibi Hohnstock'a belediye yetkililerince teslim edildi.Turistler, cüzdanlarını bulup kendilerine ulaştıranlara teşekkür etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Bodrum Otogarı Sorumlusu Süleyman Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin buldukları cüzdanların sahiplerini, araçlardaki güvenlik kamerası kayıtlarından belirlediklerini söyledi.

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