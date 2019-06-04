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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Turistlerin bayram gözdesi ‘Tortum Şelalesi’ havadan görüntülendi İzle

Turistlerin bayram gözdesi ‘Tortum Şelalesi’ havadan görüntülendi İzle

Drone görüntüsü

Hava Sıcaklığı Yabancı Turist Şelale Ziyaretçiler Gökkuşağı 

-Şelaleden detaylar
-Röportaj
-Genel detaylar

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler, Asya ile Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi’ne akın etti. Uzundere'de bulunan, dünyanın 3'üncü, Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi, UNESCO dünya miras listesine aday gösterildi. Yılda 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelale, hava sıcaklığının artması ve Ramazan Bayramı olması nedeniyle ilgi odağı haline geldi. 1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşmekte. Yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen ve dökülen suyun zerrecikler halinde uçuşmasıyla sürekli gökkuşağına benzer görüntü oluşturduğu Tortum Şelalesi, yerli ve yabancı turist akınına uğruyor. Bayram tatilini Tortum Şelalesi’nde değerlendirdiklerini belirten Çağrı Korkmaz, “Sıcak geçen Ramazan ayından sonra arkadaşlarımla beraber bayramın birinci günü Tortum Şelalesi’ne geldik. Geçen sene de gelmiştik ama geçen sene bu kadar çok su yoktu. Aşağıya inip gezebiliyorduk. Şimdi yukarıdan izleyebiliyoruz. Rüzgar sayesinde de şelaleden gelen suyla serinliyoruz” şeklinde konuştu.

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