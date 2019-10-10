Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Turistleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 4 yaralı - AYDIN Haberi

Turistleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 4 yaralı - AYDIN Haberi

- Olay yeri - Kaza yapan midibüs - Ekiplerin direği kaldırma çalışması - Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü Aydın 'da turistleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 4 yaralı - Söke ilçesindeki kazada sürücü ile Danimarka uyruklu 3 turist yaralandı - Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde turist kafilesini taşıyan midibüsün sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Aydın Akıl'ın kullandığı 72 BC 123 plakalı tur midibüsü, Söke - Bodrum kara yolu Sarıkemer Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada, araç sürücüsü ile Danimarka uyruklu 3 turist yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince farklı hastanelere sevk edilen yaralılardan araç sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sinyalizasyon direğine çarpan midibüsün güçlükle durabildiği yer alıyor.

Hastane Turist Kafilesi Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı