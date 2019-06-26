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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Turistleri serinleten ikram - EDİRNE

Turistleri serinleten ikram - EDİRNE

- Şerbet ikramından görüntüler - - Valilik tarafından başlatılan çalışma kapsamında kente gelen ziyaretçilere şerbet ikram edilmeye başlandıEDİRNE (AA) - Edirne Valiliği, "Osmanlı saray şerbeti"nin bilinirliğini artırmak ve kenti ziyaret eden turistlere tanıtmak amacıyla çalışma başlattı.Çalışma kapsamında kentte turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği altı işletmede ziyaretçilere şerbet ikram ediliyor.Şerbeti ikram eden işletme sahiplerinden Edirne 'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, Osmanlı mutfağının vazgeçilmezlerinden şerbetin sağlıklı bir içecek olduğunu ve tadıyla da ilgi gördüğünü söyledi.

Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne 'de Osmanlı lezzetlerini ziyaretçilere tanıtmaya çalıştıklarını belirten Dinar, şunları kaydetti:"Valiliğimiz tarafından başlatılan proje kapsamında yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerimize şerbet ikram ediyoruz. Yani bir anlamda 'hoş geldin şerbeti' oluyor bu valiliğimizin. Edirne Valisi Ekrem Canalp'e bu çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şerbet bizim geleneksel bir içeceğimiz. Bu lezzeti herkese tanıtmalıyız. Turistlerin tepkileri de çok olumlu. Bu tür çalışmaların artarak devam etmesini diliyoruz."

Yurt Dışı Ziyaretçiler Başkent Trol 

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