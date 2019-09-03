Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Turistleri gasp eden Pakistan uyruklu 'sahte polis' son işinde yakayı ele verdi

Turistleri gasp eden Pakistan uyruklu 'sahte polis' son işinde yakayı ele verdi

Yakalanan şüphelinin emniyetten adliyeye sevk edilişi

Kırköy Sahte Polis Harekete Geç Dolandırıcılık Nitelik 

-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) - Turistleri gasp eden Pakistan uyruklu "sahte polis" son işinde yakayı ele verdi İSTANBUL

- İstanbul’da, ‘polis’ kılığına girerek yabancı uyruklu turistleri durdurup paralarını alan Pakistan uyruklu bir kişi, son işinde yakayı ele verdi. Edinilen bilgilere göre, ülkesinden İstanbul'a gelen Lübnan uyruklu Mohammad Alachı A.(49), Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde otomobilden inen ve kendini ‘polis’ olarak tanıtan 1 kişi tarafından durduruldu. Lübnanlı turistin 500 dolar parasını gasp eden şahıs, daha sonra kullandığı otomobille kaçarak izini kaybettirdi. Olayın ardından Mohammad Alachı A., plakasını aldığı aracı ve zanlıyı polise bildirdi. Şahsın şikayeti üzerine harekete geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olaya karışan aracın plakasından otomobilin kiralık bir araç olduğunu ve zanlının Bakırköy Sahil Yolu üzerinden Zeytinburnu istikametine doğru seyrettiğini tespit etti. Bakırköy Aksu Caddesi’nde otomobili yakalayan polis, düzenlenen operasyonda Pakistan uyruklu Jan M.(42) adlı zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli Jan A., Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının kendine polis süsü vererek yabancı uyruklu şahısların önünü keserek, haklarında ihbar olduğunu söyleyip mağdurları gasp ettiği belirlendi. Emniyette yapılan incelemede, Pakistan uyruklu ‘sahte polisin’, 12 Ağustos tarihinde Hammoud M. isimli yabancı bir kişinin 500 dolarını gasp ettiği ve yine Bahçelievler’de 19 Ağustos tarihinde Abdurrahman Hussain M. adlı yabancı şahsın aynı yöntemle 2 bin 200 dolar ile 150 TL parasını gasp ettiği tespit edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul eden şüpheli Jan M., mağdurların kendilerini teşhis etmeleri sonrasında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SK-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı