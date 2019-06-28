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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon - İSTANBUL

Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon - İSTANBUL

- Operasyondan detaylarTuristleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon - Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 25 taksiciden 23'ü yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul ’da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 25 taksiciden 23'ü yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 25 taksiciden 23'ü yakalandı. Ayrıca ifadesi alınan 38 taksi şoförünün de ruhsatlarının iptal edildiği öğrenildi.Bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Taksi Şoförü Yabancı Turist Akalan 

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