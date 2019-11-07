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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Turistlere sahte rapor düzenleyen ve uyuşturucu bağımlılarına hap satan doktor adliyede

Turistlere sahte rapor düzenleyen ve uyuşturucu bağımlılarına hap satan doktor adliyede

Ünal O.'nun jandarma eşliğinde sevk edilişi

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Bağımlıları Harekete Geç Cep Telefonu 

-Jandarma baskınında ele geçirilen malzemeler
-Genel ve detay

( ANTALYA )- Evrakta sahtecilik yapan doktorun kliniğinden FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı çıktı- Görevini kötüye kullanan doktorun kliniğinden 15 karton evrak ele geçirildi ANTALYA

- Antalya'da uyuşturucu kullanan şahıslara para karşılığı hap sattığı, turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan doktor adliyeye sevk edildi. Doktorun kliniğinde yapılan aramada FETÖ elebaşı Gülen'e ait kitap da ele geçirildi.Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde özel kliniği olan Dr. Ünal O.'nun, uyuşturucu içen şahıslara lycra, xanax gibi hapları para karşılığı sattığı, otelde bulunan turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı şahıslara ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği yönünde bilgi alındı.İhbar üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Dr. Ünal O.'nun kliniğine operasyon düzenledi.
Klinikte yapılan aramada uyuşturucu özelliği ihtiva eden 8 kutu lyrca, 10 kutu contramal, 9 kutu xanax ve 8 kutu diazem olmak üzere değişik türlerde bin 200 kutu ilaç, 20 adet kaşe, 1 adet FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitap, 2 adet bilgisayar, 2 adet cep telefonu, yeşil ve kırmızı renkli reçeteler, doktor raporları, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar olmak üzere 15 karton evrak ele geçirildi.Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçen malzemelere el konulurken şüpheli O. ise "bozulmuş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti, kişilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.
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