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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Turistlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor gözaltına alındı - ANTALYA

Turistlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor gözaltına alındı - ANTALYA

- Sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktorun kliniğine baskın - Klinikte yapılan aramadan detaylarTuristlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor gözaltına alındı - Antalya 'da satılması yasak ilaçları uyuşturucu bağımlısı kişilere temin ettiği ve turistlere para karşılığı sahte rapor verdiği iddia edilen doktor gözaltına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'da satılması yasak ilaçları uyuşturucu bağımlısı kişilere temin ettiği ve turistlere para karşılığı sahte rapor yazdığı öne sürülen doktor gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde özel kliniği bulunan doktor Ü.O'nun satılması yasak ilaçları uyuşturucu bağımlılarına temin ettiği ve para karşılığı turistlere sahte rapor verdiği bilgisine ulaştı.Jandarma ekipleri, bir süre yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Ü.O'yu kliniğinde gözaltına aldı.Klinikte yapılan aramada, uyuşturucu özelliği bulunan bin 200 kutu ilaç, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap ele geçirildi.Doktorun "Kullanım tarihi geçmiş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti", "İnsan sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma", "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanma" suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Uyuşturucu Bild Uyuşturucu Bağımlıları Uyuşturucu Bağımlısı 

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