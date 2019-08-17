Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Turistlerden Sivas’a yoğun ilgi Haberi

Turistlerden Sivas’a yoğun ilgi Haberi

Tarihi mekanlar

Kültür Turizmi Bayram Tatili Turist Kafilesi 

-Ulucamiyi gezen bir turist kafilesi
-Turistler ile röp.

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas bayram tatilinde tarih seven turistlerin uğrak yeri oldu. Son yıllarda tarihi ve kültür turizmine olan ilgi artarken Sivas’ta gelişen bu turizm alanından nasibini alıyor. Bayram tatilini fırsat bilen bir çok turist dinlenmek, gezip görmek ve öğrenmek için Sivas’ı tercih etti. Turlarla şehre gelen turistler, şehir merkezde bir arada bulunan Selçuklu dönemine ait Çifte Minareli Medrese, Buruciye Medresesi, Şifahiye Medresesi, Gök Medrese, Ulu cami ve Sivas Kongresinin yapıldığı Kongre Müzesini görme imkanı buluyor. Bayram tatilini Sivas’ta geçiren tatilciler Sivas’ta bulundukları için duydukları memnuniyeti dile getirip, “Sivas çok güzel bir şehir. Her yanında geçmişin izleri var. Ayrıca sokakları ve yollar çok temiz. Sivas’ta bulunduğumuz için memnunuz. Gezip gördüğümüz yerlerde çok şey öğrendik.” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı