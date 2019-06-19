Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Turistler yalın ayak yağmurdan kaçtı

Turistler yalın ayak yağmurdan kaçtı

yağmurdan görüntü

( MUĞLA )- Aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi MUĞLA

Sağanak Yağış Tarım Kapalı Alan Akalan Şiddetli Yağış 


- Muğla’nın Ortaca İlçesinde akşamüzeri aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından şiddetli yağış etkisini gösterdi. Göle dönen Ortaca ve Dalyan sokaklarında vatandaşlar uzun süre kapalı alanlarda beklemek zorunda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Dalyan Mahallesi’ne tatil için gelen turistlerin bazıları parmak arası terlikler, bazıları ise yalın ayak şiddetli yağmurdan kaçmaya çalıştı. Akşamüzeri aniden başlayan sağanak Dalyan Mahallesi’nde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında sokaklar göle döndü, bazı tarım arazileri ise sular altında kaldı. Yağış sırasında sürücüler zor anlar yaşarken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar uzun süre kapalı alanlarda yağışın dinmesini bekledi. (CC-BT)
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı