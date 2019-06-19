Turistler yalın ayak yağmurdan kaçtı



- Muğla’nın Ortaca İlçesinde akşamüzeri aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından şiddetli yağış etkisini gösterdi. Göle dönen Ortaca ve Dalyan sokaklarında vatandaşlar uzun süre kapalı alanlarda beklemek zorunda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Dalyan Mahallesi’ne tatil için gelen turistlerin bazıları parmak arası terlikler, bazıları ise yalın ayak şiddetli yağmurdan kaçmaya çalıştı. Akşamüzeri aniden başlayan sağanak Dalyan Mahallesi’nde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında sokaklar göle döndü, bazı tarım arazileri ise sular altında kaldı. Yağış sırasında sürücüler zor anlar yaşarken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar uzun süre kapalı alanlarda yağışın dinmesini bekledi. (CC-BT)

