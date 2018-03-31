Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Turistler gün doğumunu balonda karşıladı

Turistler gün doğumunu balonda karşıladı

BALONLARIN GÖKYÜZÜNDEN GÖRÜNTÜSÜ

Sosyal Medya Sekte Yabancı Turist Gökyüzü Kuş Bakışı 

-BALON TURLARINI İZLEYEN TURİSTLERİN GÖRÜNTÜSÜ
-TURİSTLER İLE RÖP
-DETAYLAR

( NEVŞEHİR -ÖZEL-HD) NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balon turlarına katılmak isteyen yerli ve yabancı turistler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte peribacalarını yerden binlerce metre yüksekten kuş bakışı izlemek için balon turlarına katılıyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balon turlarına yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalanan sıcak hava balon turlarına katılan turistler peribacalarını kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşarken balon turlarına katılamayan turistler ise yerden o muhteşem manzarayı fotoğraflıyor. Ukrayna’dan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Darya isimli turist, Kapadokya bölgesini sosyal medya hesaplarından takip ettiğini ve bu yüzden Kapadokya bölgesini geldiğini söylerken, Kapadokya’da görmüş olduğu manzara sonrasında Kapadokya’ya aşık olduğunu söyledi.

Rusya’dan Kapadokya’ya gelen İra Carol ise Kapadokya’yı çok beğendiğini, gökyüzündeki balonlara hayran kaldığını ifade etti.
Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartlarından dolayı 2 gündür havalanamıyordu.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı