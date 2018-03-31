Turistler gün doğumunu balonda karşıladı

-BALON TURLARINI İZLEYEN TURİSTLERİN GÖRÜNTÜSÜ

-TURİSTLER İLE RÖP

-DETAYLAR



( NEVŞEHİR -ÖZEL-HD) NEVŞEHİR



- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balon turlarına katılmak isteyen yerli ve yabancı turistler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte peribacalarını yerden binlerce metre yüksekten kuş bakışı izlemek için balon turlarına katılıyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balon turlarına yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalanan sıcak hava balon turlarına katılan turistler peribacalarını kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşarken balon turlarına katılamayan turistler ise yerden o muhteşem manzarayı fotoğraflıyor. Ukrayna’dan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Darya isimli turist, Kapadokya bölgesini sosyal medya hesaplarından takip ettiğini ve bu yüzden Kapadokya bölgesini geldiğini söylerken, Kapadokya’da görmüş olduğu manzara sonrasında Kapadokya’ya aşık olduğunu söyledi.



Rusya’dan Kapadokya’ya gelen İra Carol ise Kapadokya’yı çok beğendiğini, gökyüzündeki balonlara hayran kaldığını ifade etti.

Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartlarından dolayı 2 gündür havalanamıyordu.

